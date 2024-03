Gazzetta - Il sogno di De Laurentiis per l'attacco: il presidente è pronto a fare un investimento pesante

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il presidente De Laurentiis è pronto a fare un investimento pesante in attacco dopo la cessione di Osimhen. Il numero uno del club ha un sogno per il ruolo di centravanti:

"Per sostituire Victor, De Laurentiis è pronto all’investimento pesante: il sogno sarebbe Zirkzee, ma senza Champions appare improbabile riuscire a mettere le mani sul 9 del Bologna. Così il Napoli ha virato le proprie attenzioni su Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord: 21 gol in 25 gare di campionato per il nazionale messicano nato a Buenos Aires, città che sembra avere un legame unico con Napoli. Gimenez è cresciuto molto in Europa, mettendosi in evidenza in Conference League prima, poi in Champions e Europa League".