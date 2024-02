Gazzetta - Il piano del Napoli per la gestione di Osimhen: Mazzarri vuole scongiurare un rischio

Victor Osimhen è atteso per domani da Walter Mazzarri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport la convocazione dell'attaccante nigeriano, per Napoli-Genoa, resta ad ogni modo un rebus. A decidere in via definitiva saranno Mazzarri ed Osimhen insieme. Non si vuole correre alcun rischio anche perché alle porte c'è la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Osimhen in panchina Napoli - Genoa

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: