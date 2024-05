Juve Stabia, Leone: “Manna? DS molto preparato: vi rivelo cosa fa con tutti i calciatori. E' pronto per la piazza di Napoli. Soulè? Fortissimo, può fare bene ovunque” | ESCLUSIVA

Giuseppe Leone è riuscito, con le sue immense qualità, a mettersi in mostra con una stagione esaltante nella Juve Stabia, con la quale ha ottenuto la promozione in Serie B. Leone, fiore all'occhiello del club di Castellammare di Stabia, è cresciuto nella Juventus e ha conosciuto bene il direttore sportivo Giovanni Manna, ormai prossimo ad essere annunciato in casa Napoli. La redazione di CalcioNapoli24 l'ha raggiunto, in esclusiva, e queste sono le sue dichiarazioni:

Leone su Manna

Che direttore sportivo e’ Manna? “Il Direttore Manna l’ho avuto per tre anni alla Juventus: nel mio secondo anno di Primavera e nei due successi in NextGen (all’epoca U23, ndr). È un ottimo Direttore, preparato, che è presente sia sul campo durante gli allenamenti sia fuori in ambito dirigenziale”. Aneddoti che lo riguardano? “Di aneddoti non ne ho uno in particolare, però ricordo con piacere il momento in cui ho firmato il mio secondo contratto con la Juventus e lui era lì presente insieme alla mia famiglia, a testimonianza che è un Direttore sempre presente per i giocatori, di qualsiasi calciatore si tratti. Inoltre mi ha fatto piacere ricevere da lui un messaggio al termine della partita contro Benevento, nel quale si è complimentato per il campionato che ho fatto e della vittoria di quest’ultimo”. Nel rapporto con i calciatori com’è? “E' un Direttore che vive a contatto con il campo: durante gli allenamenti e le partite è sempre presente. Interagisce con i giocatori riuscendo a creare un ottimo rapporto con tutti”. Ci sono alcune curiosità che lo riguardano? “Una curiosità è il fatto che vive le partite con molta passione, a testimonianza di quanto tenga al suo lavoro, alla società e ai giocatori”. E’ giovane ma sembra avere già una discreta esperienza “È un Direttore molto giovane che però è molto competente, preparato e vive il calcio a 360 gradi”. Credi che dopo la Next G e la Juventus con Giuntoli sia pronto per una squadra e piazza come Napoli che cerca il riscatto? “Conoscendo il suo modo di lavorare, credo che l’esperienza con Giuntoli nella prima squadra della Juventus, l’abbia sfruttata per acquisire ancora più esperienza e farsi trovare pronto per un’altra grande piazza come Napoli”.

Giuseppe Leone

Si parla di Soule’ per il Napoli, come te viene dalla Next G, credi che possa essere acquisto giusto per il Napoli o ha ancora bisogno di fare esperienza? “Ho giocato con Mati in Under 23, il mio ultimo anno, ed è un giocatore fortissimo. In generale credo che possa far bene in qualsiasi squadra vada, compreso il Napoli se dovesse trasferirsi lì”. Miretti, Allegri l’ha tenuto molto in considerazione. Raccontami qualche aneddoto che vi riguarda “Con Miretti ci conosciamo da tempo, in quanto entrambi abbiamo fatto tutta la trafila nel settore giovanile, oltre ad aver frequentato entrambi il JCollege, il liceo della Juve. Sono contento per quanti sta facendo”. Giuseppe Leone faro della vincente Juve Stabia. La tua è stata una stagione esaltante… “Questa è stata una stagione importantissima per me. Oltre al fatto di aver vinto il campionato, mi ha permesso di conoscere e vivere una piazza come quella di Castellammare di Stabia, composta da Stabiesi che amano la squadra della loro città e che fanno il tifo per lei e i loro calciatori. Sono grato di aver conosciuto tutti i miei compagni di squadra, i membri dello staff tecnico, dello staff medico, il mister, il direttore Lovisa e tutte quelle persone che lavorano per la Juve Stabia dietro le quinte”.

