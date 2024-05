Accostato al Napoli, Palladino: "Non ho ancora deciso, ma sono ambizioso"

Calciomercato, quale futuro per il tecnico napoletano Raffaele Palladino? Situazione ancora in sospeso per l'allenatore accostato anche alla panchina del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, Palladino parla del futuro

Sul suo futuro si è pronunciato lo stesso mister intervento nel post partita di Monza-Frosinone, quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara biancorossa in casa: "Ancora non ho deciso nulla, dobbiamo ancora avere il quadro della situazione chiaro: non mi sento di dire né che ho voglia di andar via né che resto. Voglio comprendere quali sono le basi perché sono ambizioso, non sono uno che si accontenta. Spero in ogni caso, che sia con me o senza, che questa squadra faccia un'altra stagione in alto nel prossimo campionato: i ragazzi lo meritano".