Gazzetta - Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera: sarà lui il secondo acquisto

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera. Per la Gazzetta dello Sport sarà lui l'erede di Faouzi Ghoulam sulla fascia sinistra la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Le strategie e i piani vengono elaborati in parallelo perché, salutato Lorenzo Insigne, in quel ruolo arriverà il georgiano Khvicha Kvarastskhelia, mentre partito Faouzi Ghoulam come terzino sinistro arriverà Mathias Olivera, già bloccato, o un altro mancino se dovesse complicarsi la trattativa col Getafe. Per il resto ogni uscita comporterà una entrata".