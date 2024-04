Gazzetta - Chi avrebbe immaginato l’estate scorsa che il Napoli campione avrebbe perso 30 punti per strada?

Ultime notizie SSC Napoli - Napoli, Juventus e Milan hanno accumulato 82 punti di distacco dai campioni d’Italia dell’Inter. Come evitare di ripetersi il prossimo anno? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Basterà un’estate per riempire il baratro complessivo di 82 punti di distacco dalle 3 squadre che probabilmente cambieranno allenatore e dovranno attraversare una rifondazione tecnica?

"L’Inter, al contrario, resta saldamente nelle mani di Inzaghi e, con Zielinski e Taremi, ha già rifinito la rosa. Il calcio ci ha insegnato a non affrettare i pronostici. Chi avrebbe immaginato l’estate scorsa che il Napoli campione avrebbe perso 30 punti per strada? E non dimentichiamo che Conte, nel 2011-12, guidò al titolo una Juve reduce da due settimi posti"