Gazzetta - Calzona valuta due soluzioni in caso di forfait di Kvara per Napoli-Atalanta

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in caso di assenza di Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta, l'allenatore Calzona avrebbe pronte due soluzioni:

"Oggi si capirà di più, ma intanto Calzona studia le possibili soluzioni. Favorito d’obbligo è Giacomo Raspadori, anche per aggiungere un giocatore di qualità e uno specialista sui calci piazzati. Occhio, però, alla variabile Lindstrom: il danese è in crescita e proprio largo a sinistra nel tridente ha fatto vedere le cose migliori in questa sua avventura napoletana".