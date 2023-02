Gazzetta attacca il Milan: mercato fallimentare e con 40 milioni di passivo. Il Napoli vola con un saldo positivo

Calcio Napoli - In casa Milan è aperta ufficialmente la crisi. La squadra non gira davvero più e Pioli non è più on fire come cantava fino a qualche mese fa la torcida rossonera. Sono tutti sotto accusa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport reputa fallimentare il calciomercato post-scudetto dei rossoneri facendo un paragone con quello del Napoli:

"C’è chi ha sbagliato anche di più, come la società: il mercato post-scudetto si è rivelato fallimentare, ha indebolito la squadra anziché rinforzarla. Il Milan ha chiuso la campagna acquisti estiva con un saldo in rosso per circa 40 milioni, mentre il saldo del Napoli che oggi vola 18 piani più su è in attivo per 11 milioni. A Milanello sono arrivati 7 giocatori, di cui 2 in prestito".