Gazzetta - Accordo quadriennale tra Danso e il Napoli: guadagnerà meno di Kim

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il contenuto dell'accordo che il Napoli avrebbe raggiunto con il difensore Kevin Danso del Lens. Si legge di un quadriennale con opzione per la stagione successiva per l'austriaco che non vede l'ora di vestire la maglia azzurra.

Offerta Napoli a Danso

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Danso. L'austriaco, come si legge, avrebbe un'intesa sui 2 milioni netti per quattro anni. Un ingaggio inferiore rispetto a quello che aveva Kim il quale guadagnava 2,5 milioni a stagione: