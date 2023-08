Frosinone-Napoli, probabili formazioni CorSport: Garcia sorprende, Raspadori in mediana! | GRAFICO

Notizie calcio. Finalmente ci siamo: oggi inizia il campionato del Napoli campione d'Italia che esordirà a Frosinone alle ore 18.30. C'è curiosità nel vedere la squadra di Rudi Garcia all'opera, così come quella di vedere la prima formazione ufficiale scelta dal francese.

Frosinone-Napoli probabili formazioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rudi Garcia è pronto a sorprendere tutti: se la difesa sarà quella titolare (con Olivera in vantaggio su Mario Rui), a centrocampo la grande scommessa sarà Raspadori da mezzala al posto di Anguissa (che si accomoda in panchina). In attacco, invece, per sostituire l'infortunato Kvaratskhelia dovrebbe spuntarla Elmas su Lozano.