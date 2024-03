De Laurentiis prepara la rifondazione del Napoli, spunta la decisione su Lobotka

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Stanislav Lobotka al Napoli:

"Loboka ha un contratto fino al 2027 (con opzione a favore del club fino al 2028): "Sto bene a Napoli, ma ovviamente non so cosa accadrà in futuro". La porta è socchiusa anche perché De Laurentiis sta preparando una vera e propria rifondazione e si ascoltano offerte per tutti. Lobotka dovrebbe restare punto di riferimento, proprio come è accaduto ad un suo connazionale, quel Marek Hamsik che ha vinto questo premio ben otto volte".