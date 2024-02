CorSport - Mazzarri rilancia Zielinski titolare: novità sul modulo anti-Milan, le scelte

Walter Mazzarri ha deciso quale sarà la formazione da mandare in campo questa sera contro il Milan. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli cambierà non solo modulo, ma sembra intenzionato a fare anche una scelta per certi versi clamorosa.

Milan Napoli, le probabili formazioni

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli si metterà in campo con il 3-5-2. In difesa ci sarà Ostigard a comporre il terzetto con Rrahmani e Juan Jesus. Mazzocchi agirà a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Sulla destra confermatissimo Di Lorenzo poi Lobotka e Anguissa in mediana affiancati da Piotr Zielinski. Il polacco torna titolare dopo l'infortunio di una settimana fa ed ormai il mancato rinnovo con il Napoli. Kvaratskhelia svarierà sulla trequarti alle spalle di Simeone.