Rivoluzione Napoli, la scelta su Di Lorenzo e la fascia da capitano

Calciomercato Napoli - Scelta fatta già dal Napoli sul futuro di Giovanni Di Lorenzo che viene da una stagione horror e la decisione presa dal club sulla fascia da capitano dopo le ultime polemiche. Tanti gli interessamenti dei club anche all'estero su Di Lorenzo e ora è presa la decisione.

Napoli, Di Lorenzo resta e con la fascia da capitano

Arriva la conferma de Il Mattino sulla scelta del Napoli sul terzino italiano dopo una stagione deludente e sotto tono:

La fascia di capitano resterà sul braccio di Giovanni Di Lorenzo. E dovrà essere il terzino azzurro a fare da chioccia non solo dei giovani che arriveranno, ma anche dei giocatori già fatti e formati che dovranno in fretta ambientarsi e diventare leader. Di Lorenzo dovrà fare come nell'albergo di Udine dopo la notte di gloria del 4 maggio 2023, salire su una sedia e dettare le regole. Potrà contare sulla compagnia di Lobotka e Anguissa, lo zoccolo duro del centrocampo, ma anche di Rrahmani, uno dei pochi punti fermi della difesa 2024-25. Dei volti nuovi, l'unico a essersi conquistato la riconferma è Ngonge.