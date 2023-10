CorSport - Garcia non pienamente sintonizzato col gruppo, ma è sulla strada giusta

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, sul quotidiano odierno analizza Napoli-Real Madrid 2-3.

Scrivi due a tre. Leggi educazione sentimentale. Questo Napoli-Real è un romanzo di formazione:

“Intenso e amaro come tutte le straordinarie esperienze di crescita. Ma utile. Perché affrontare una squadra stellare come quella di Ancelotti è salute, carattere, tenuta tecnico-atletica, concentrazione. Da un’avventura così si esce temprati, non indeboliti.

Il Napoli c’è. Con tutta la sua creatività, la sua compattezza, il suo ardore, il suo raziocinio tattico. Garcia dimostra ancora una volta di non essere pienamente sintonizzato con il gruppo. Ma siamo all’inizio di stagione e il Napoli è un’architettura complessa che richiede tempo e capacità di ascolto anche a un allenatore di qualità. Non c’è da disperare. Garcia è sulla strada giusta”