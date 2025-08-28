Gazzetta - Elmas ai dettagli, oggi il via libera per volare in Italia: ecco quando farà le visite mediche

Calciomercato Napoli - Elif Elmas pronto a volare in Italia e firmare con il Napoli. Nelle prossime ore già il calciatore potrebbe sostenere le visite mediche di rito per approdare poi in azzurro.
Questo perché ieri le vere novità sono arrivate dalla Germania invece che dall'Inghilterra. Lipsia e Napoli sono praticamente d'accordo su tutto per il ritorno in prestito con diritto di riscatto di Elmas. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport:
Manca soltanto l'accordo sui bonus da garantire al club tedesco al termine di questa stagione. Di fatto, il Lipsia vuole tutelarsi il più possibile in caso di mancato riscatto e quindi vincolare il Napoli al pagamento di qualche altro milione in caso di risultati sportivi vincenti. C'è ancora da lavorare, insomma. Ma siamo davvero ai dettagli: oggi Elmas potrebbe ottenere il via libera per volare in Italia e effettuare le visite mediche magari già domani, per poi presentarsi nel suo vecchio stadio sabato per la partita. Lui e il Napoli, infatti, sono già d'accordo sul nuovo contratto che - in caso di riscatto - durerà fino al 2030, a tre milioni a stagione.