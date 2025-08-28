Gazzetta - Intoppo Napoli-Manchester, ma l'affare non è a rischio: Hojlund vuole raggiungere Conte

Prosegue la trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese di 22 anni che diventerà il nuovo attaccante del Napoli dopo l'infortunio di Lukaku

Calciomercato Napoli: Hojlund vuole gli azzurri

Un giorno in più di lavoro e uno in meno per chiudere le operazioni. Ma non un giorno perso. Certo, chi si aspettava la famosa fumata bianca per l'arrivo di Rasmus Hojlund a Napoli sarà rimasto deluso, ma non è il momento di abbattersi e di essere negativi. Questo quanto raccontano i colleghi de La Gazzetta dello Sport:

Semplicemente, c'è una trattativa in corso che aveva avuto una forte accelerata a inizio settimana e che ora ha semplicemente rallentato il suo passo. Succede questo quando si è vicini al traguardo, c'è sempre un piccolo intoppo, una condizione dell'affare che non soddisfa pienamente una delle parti. Il nodo tra Napoli e Manchester United è legato alle condizioni per l'obbligo di riscatto, che il club inglese vorrebbe più morbide, come fosse praticamente scontato andare all'incasso al termine della stagione. Un piccolo ostacolo che non mette in crisi il buon esito della trattativa, almeno per il momento. Di sicuro, Hojlund vuole il Napoli e Conte aspetta il centravanti danese per completare il suo attacco e andare oltre all'infortunio di Lukaku. Oggi è prevista una nuova puntata, ma è più facile che il Napoli chiuda prima l'altro affare in ballo delle ultime ore: Eliif Elmas è vicinissimo al ritorno in azzurro. E potrebbe anticipare Hojlund nella corsa alla firma sul contratto.

