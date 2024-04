CorSport attacca: in campo nel Napoli giocatori senza grinta e motivazioni, i numeri sono imbarazzanti

Ultime notizie SSC Napoli - Nemmeno Spalletti è riuscito nel miracolo. Il suo Napoli è scomparso, si è completamente sgretolato, non esiste più. Ne parla il Corriere dello Sport.

Della squadra di Spalletti è rimasto solo lo scudetto sulle maglie, tutto il resto è solo uno sbiadito ricordo:

“Vedere l’emozione dell’allenatore in tribuna non ha sbloccato nessun ricordo agli azzurri, per l’ennesima volta hanno buttato al vento l’occasione di rilanciarsi. Nemmeno uno spiraglio per la qualificazione in Europa è riuscito a provocare una reazione di carattere.

In campo sembrano andare giocatori senza motivazioni, senza grinta, senza il minimo furore agonistico. Subiscono la partita, non la azzannano. Un atteggiamento che non può portarti lontano, figuriamoci a un posto nell’Europa che conta.

I numeri in campionato sono imbarazzanti: 49 punti dopo 32 giornate, 30 in meno rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli non andava così male dal 2012 (allora il parziale era 48) quando in panchina c’era Mazzarri”