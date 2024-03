CorSport - Acerbi vorrebbe parlare pubblicamente della sentenza: gli è stato sconsigliato di farlo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' lo stato d'animo di Francesco Acerbi dopo la sentenza del giudice sportivo sul caso Juan Jesus:

"Alla Pinetina, ieri, c’era anche Marotta. Ed è con lui, oltre che con Inzaghi, che Acerbi si è fermato a parlare più a lungo. Solo che l’ex Lazio vorrebbe parlare anche pubblicamente. Per spiegare le sue ragioni, per cercare di allontanare quelle dita puntate. Gli è stato sconsigliato però, almeno per il momento. Pare che Acerbi abbia recepito l'indicazione: a meno di sorprese, resterà in silenzio".