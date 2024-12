Ultime notizie SSC Napoli - La liturgia di Antonio Conte è legata a un sogno, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino: lo scudetto.

Conte è soddisfatto dalla rosa attuale “ma ritiene che gli uomini a disposizioni siano pochi per la fase due del suo progetto. Il divario tra chi gioca e chi va in panchina è immenso: solo Gilmour ha giocato qualche gara ma solo per l'infortunio di Lobotka”.