Juanlu, l'entourage: "Napoli? Mancano gli ultimi punti, aspettiamo risposta del Siviglia"

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Il giovane terzino del Siviglia vuole solo gli azzurri e lo ha ribadito anche ieri al club iberico, declinando le offerte giunte dalla Premier League.

Importanti novità e retroscena sull'affare Juanlu arrivano da Ciro Venerato, tra i massimi esperti di calciomercato, al sito RAI:

"Dopo la mezzanotte arrivano le prime indiscrezioni da Siviglia. A parlare è un membro dell' entourage di Juanlu. "Mancano ancora alcuni punti per la fumata bianca. Il Siviglia non ha ancora detto sì all' ultimo rilancio azzurro". Stamattina ci sarà un nuovo colloquio tra le parti. Ma fino a ieri notte non c'era ancora il via libera andaluso. Bloccata di conseguenza la possibile cessione di Zanoli al Bologna".