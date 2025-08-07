Juanlu, l'entourage: "Napoli? Mancano gli ultimi punti, aspettiamo risposta del Siviglia"

Calcio Mercato  
JuanluJuanlu

Calciomercato Napoli oggi nuovo assalto per Juanlu Sanchez del Siviglia, il giovane terzino vuole solo gli azzurri e sta spingendo per approdare alla corte di Conte

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Il giovane terzino del Siviglia vuole solo gli azzurri e lo ha ribadito anche ieri al club iberico, declinando le offerte giunte dalla Premier League

Juanlu Napoli le ultime

Importanti novità e retroscena sull'affare Juanlu arrivano da Ciro Venerato, tra i massimi esperti di calciomercato, al sito RAI:

"Dopo la mezzanotte arrivano le prime indiscrezioni da Siviglia. A parlare è un membro dell' entourage di Juanlu. "Mancano ancora alcuni punti per la fumata bianca. Il Siviglia non ha ancora detto sì all' ultimo rilancio azzurro". Stamattina ci sarà un nuovo colloquio tra le parti. Ma fino a ieri notte non c'era ancora il via libera andaluso. Bloccata di conseguenza la possibile cessione di Zanoli al Bologna". 

Juanlu
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top