Come sta il Real Madrid? 'Armatura' alla spalla per Bellingham, in otto salteranno il match di Champions

Ultime notizie Napoli - Come sta il Real Madrid avversario del Napoli? Ne parla Il Mattino.

Gli eroi del Real nel 3-0 di Cadice sono sempre gli stessi. Ovvero Bellingham e Rodrygo:

“Bellingham ha giocato con una specie di armatura per proteggersi la spalla che si è infortunata con il Rayo Vallecano. Con il Napoli non riusciranno a recuperare Camavinga, Vinicius jr, Tchouameni, Kepa, Güler, Ceballos, Courtois e Militao. Con il Napoli è l'occasione migliore per un po' di turnover, considerando il discorso qualificazione archiviato. Ma Ancelotti deciderà in queste ore”