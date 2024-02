Chi gioca Milan-Napoli? Mazzarri ha una tentazione forte, c'è una soluzione che non dispiacerebbe a Simeone

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna di Repubblica dedica spazio al Napoli in vista del match contro il Milan.

La difesa di Walter Mazzarri è convinta. De Laurentiis ha chiuso qualsiasi discussione sul possibile successore:

“La strategia è molto chiara: tutti uniti per tentare la rimonta Champions. E il fattore determinante sarà il ritorno di Victor Osimhen. Mazzarri sta pensando al match con il Milan, aspetta il rientro in gruppo di Meret e Olivera. Le condizioni di Politano peseranno sulle scelte anti-Milan. Mazzarri ha una tentazione forte: tornare alla difesa a tre, confermare il tridente oppure cambiare posizione a Kvaratskhelia? A San Siro potrebbe tornare al 3-5-2 con Kvaratkshelia alle spalle di Simeone. La soluzione non dispiacerebbe neanche al Cholito”