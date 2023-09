CorSera svela: Garcia parla in francese con i suoi collaboratori, così che gli altri non capiscano

Rudi Garcia continua a vivere un periodo poco felice alla guida del Napoli. Domenica sera a Bologna c'è stato un confronto tra lui e Osimhen prima in campo e poi negli spogliatoi, dove il tecnico partenopeo ha redarguito il bomber nigeriano per il gesto nei suoi confronti all'uscita dal campo. Anche in merito a questa situazione, l'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto sul suo rapporto con lo staff azzurro:

"Garcia ha il suo mondo tecnico, composto da uno staff di cui si fida molto e non tollera ingerenze. Succede che con i suoi collaboratori parli in francese, così da evitare che gli "estranei" al suo mondo capiscano".