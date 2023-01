CdM - Spunta un'arma per sconfiggere la Juventus: un dato parla chiaro!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno s'interroga su quali possano essere le armi per battere la Juventus da parte di Spalletti e viceversa.

E riguardo il Napoli, spunta la possibilità del tiro da fuori:

"Si potrebbe cominciare dicendo che i tre centrali ormai inamovibili – Danilo, Bremer e Alex Sandro – sono in realtà un terzino ambidestro abile in costruzione, un difensore puro e un (ex?) fluidificante di sinistra. Certo, il loro modo di difendere è poco ambizioso, la Juve è 14esima in Serie A per altezza media del baricentro (poco oltre i 40 metri in fase di non possesso), ma rispetto all’era di Buffon-Barzagli-Bonucci-Chiellini c’è una maggior tendenza a concedere occasioni pericolose, soprattutto i tiri da fuori area. Ed è proprio questa una delle armi che potrebbe usare il Napoli, primo in Serie A per tiri complessivi a partita (17.9) ma solo settimo per conclusioni tentate dalla lunga distanza (4.8 per match)".