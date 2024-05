Calciomercato Napoli: i 5 calciatori che Psg, Chelsea e Man Utd vorrebbero inserire nell'affare Osimhen

Victor Osimhen preferisce giocare in Premier League. L'attaccante, fin da piccolo, ha sempre sognato un giorno di poter giocare in Inghilterra. Non è un mistero infatti che Victor sia cresciuto tifando Manchester United. Il campionato inglese l'ha sfiorato prima di dire sì al Napoli: sulle sue tracce c'era forte il Liverpool, ma il pressing di Cristiano Giuntoli fu determinante per chiudere la trattativa con il Lille.

Quali sono le squadre che vogliono Osimhen?

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nell'elencare le squadre che sarebbero interessate all'attaccante Victor Osimhen, indica anche le contropartite tecniche che ogni club vorrebbe inserire nell'affare per abbassare la clausola da 130 milioni di euro. Nello specifico, si leggono cinque nomi per il Napoli: