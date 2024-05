CorSport - Quanto valuta De Laurentiis il cartellino di Kvara e cosa trapela sul futuro del georgiano

"Sto serenissimo. Ha un contratto fino al 2027 e i contratti si rispettano. In generale tutti sono cedibili, sempre, dipende da chi vuole comprarli". Aurelio De Laurentis è stato molto chiaro sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia il quale reclama un adegamento contrattuale essendo tra i calciatori meno pagati dell'intera rosa del Napoli. Il presidente, probabilmente con dichiarazioni di facciata, ha fatto intendere che non c'è alcuna fretta nel dovergli fare il contratto in quanto la scadenza è ancora molto lontana.

Quanto vale Kvaratskhelia: la valutazione del Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la valutazione del cartellino del calciatore Khvicha Kvaratskhelia secondo il presidente Aurelio De Laurentiis: