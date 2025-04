Calciomercato Napoli, CdS - Non si esclude offerta di una big inglese per McTominay: la decisione di ADL

Calciomercato Napoli - Scott McTominay è l'uomo copertina del Napoli targato Antonio Conte. Le sue reti sono pesanti in chiave lotta scudetto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude uno scenario di mercato in vista della prossima estate.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport su Scott McTominay:

"Così la domanda sorge spontanea, quanto potrebbe valere ora? I giocatori d’Oltremanica costano sempre più degli altri, come quelli che giocano in Premier. Non si può escludere un'offerta da parte di una big inglese in estate. Ma il Napoli se lo tiene stretto. Perché oltre a segnare McTominay è sempre nel vivo dell'azione, primo a difendere nella fase di non poss esso, spesso francobollato ai dirimpettai per cercare di rompere il palleggio avversario in partenza".