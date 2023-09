Bruno Giordano: "Kvara è tornato quello che conoscevamo. Su questo Napoli si è fatto un errore storico"

Calcio Napoli - Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport.

Kvara è tornato?

«Con l'Udinese sì, era lui, quello vero, forte, che tutti conoscono, che si procura un rigore, che vuole il gol e lo ottiene con determinazione. Magari questa rete gli regalerà quella serenità che aveva un po' smarrito assieme al Napoli e a tutto l'ambiente che ha commesso un errore storico».

Quale?

«Continuare a paragonare questo Napoli a quello di Spalletti come prima lo si paragonava a quello di Maradona. Bisogna giudicare la stagione senza riferimenti al passato perché l'ultima è stata un'annata perfetta che difficilmente si ripete. Ma questa è una squadra che ha qualità per far bene».

Cos'è mancato?

«So cosa servirebbe. Bisogna cominciare a levarsi un po’ l'abito dello scudetto dal petto. Se vuoi mantenerlo, devi dimenticarlo. Devi lavorare più della passata stagione perché riconfermarsi è sempre più difficile. Hai tutti gli occhi puntati addosso, tutti si aspettano grandi cose da te perché hai concluso il campionato conquistando il tricolore. Un discorso che vale per i singoli, vedi Kvara, ma anche per il collettivo. Speriamo che la vittoria contro l'Udinese abbia restituito un po' di serenità a tutto l'ambiente».