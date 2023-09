Braga-Napoli, Repubblica - Ecco la probabile formazione: Natan 'rimandato', idea Raspadori mezz'ala

Ultime notizie UEFA Champions League - Questa mattina l’ultimo allenamento prima della partenza per il Portogallo. Garcia cambierà sicuramente qualcosa nella formazione, lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Olivera potrebbe sostituire Mario Rui, mentre non è stata ancora presa una decisione su Natan. Probabile, però, che la trasferta di Braga non sia la più adatta al debutto del brasiliano, considerata la pressione che avrà il Napoli. Di sicuro rientrerà Rrahmani. Scalpita pure Politano e c’è da considerare la variante Raspadori, una delle poche note positive di Marassi. Jack può giocare a destra nel tridente oppure da mezz’ala al posto di Zielinski che ha giocato tanto nell’ultimo periodo. I gemelli del gol ci saranno. Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli deve ritrovarli in Champions".