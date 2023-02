Agguato agli ultras Roma! Corriere della Sera: "Vendetta trasversale dei napoletani"

Oggi il Corriere della Sera racconta cosa è successo ieri sera a Roma, dove ultras della Stella Rossa di Belgrado, vestiti di nero e incappucciati, hanno circondato e picchiato tre ultras romanisti che stavano tornando a casa dopo la partita Roma-Empoli: i serbi gli hanno rubato striscioni e vessilli del gruppo ultras Fedayn.

Agguato ultras Roma

Secondo il Corriere della Sera, si tratta di "un agguato che non si esclude sia collegato agli scontri dell'8 gennaio in A1 fra romanisti e napoletani". Gli ultras del Napoli, infatti, sono storicamente gemellati con gli ultras serbi di Belgrado, fin dal 2018.

"Da qui il sospetto su cui sta lavorando la polizia - scrive il Corriere della Sera - che la spedizione sia in realtà una vendetta trasversale. Anche perché sui social qualcuno scrive che sabato sera di fronte all’Olimpico si sono sentite grida in una lingua straniera ma anche in dialetto napoletano".

La Questura di Roma ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e adesso sta cercando di risalire ai responsabili dell'aggressione. Secondo le forze dell'ordine, i colpevoli avrebbero agito sulla base di informazioni precise, sapendo già su chi e dove colpire.