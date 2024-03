Acerbi si difende in nazionale: "Non ho detto frasi razziste, Juan Jesus ha capito male"

Francesco Acerbi allontanato dalla nazionale in attesa di chiarire i fatti. Un atto doveroso all’indomani di Inter-Napoli e la denuncia di Juan Jesus.

Caso Juan Jesus, cosa ha detto Acerbi in nazionale

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il Ct Luciano Spalletti ha capito subito che si sarebbe trattato di un nodo da affrontare e ha parlato prima col presidente Gabriele Gravina e poi col difensore interista. “Non ho mai detto nulla di quello che mi accusano, Juan Jesus ha capito male”, queste le sue parole. Il brasiliano non voleva che si scatenasse questo inferno ma al contempo non poteva nemmeno tacere.

Dall'altra parte il commissario tecnico lo conosce bene avendolo allenato nella Roma, nell'Inter e nel Napoli e sa che non parlerebbe a vanvera e soprattutto non inventerebbe storie così. Al contempo, però, c'è anche un professionsita di 36 anni che smentisce il tutto. Le prossime ore aiuteranno a far ulteriore chiarezza.