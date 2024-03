Juan Jesus aveva anche perdonato Acerbi, ma la smentita non gli è andata giù: ora dirà tutto in Procura

Si riaccende il caso Juan Jesus-Acerbi. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il brasiliano aveva anche perdonato il difensore interista definendolo “persona intelligente” ma dopo le smentite dell’ex Lazio - "Non ho mai detto nessuna frase razzista, sono molto sereno" - il brasiliano non ci ha visto più ha deciso di esporsi di nuovo.

Juan Jesus, la reazione dopo la smentita di Acerbi

Proprio non gli andava di passare per un bugiardo, visionario e per qualcuno addirittura omertoso. Soprattutto non su un tema del genere e dopo che ci aveva messo la faccia in diretta. Così ieri sera il nuovo post dove ha svelato quanto gli ha detto l’avversario, ovvero "vai via nero, sei solo un neg*o", cose che ora dirà anche in Procura federale poiché la FIGC ha aperto un fascicolo.