Cinque feriti ed un accoltellato nel giorno di Napoli-Salernitana, donna investita vicino lo stadio Maradona: ecco come sta

Giovedì, quando si giocherà la partita con l’Udinese, il Comune di Napoli dovrà organizzare nuovamente un dispositivo simile a quello di ieri, una enorme zona pedonale. Ma ieri in Napoli-Salernitana non tutto è filato liscio, come racconta il Corriere dello Sport.

Napoli-Salernitana, tre feriti ed un accoltellato

"Nei pressi del Maradona un uomo è stato accoltellato al torace a culmine di una lite per la viabilità riportando ferite guaribili in 10 giorni. Altri tre feriti, di cui due Carabinieri, in un’incidente in via Cintia: sono stati speronati da un’auto che ha forzato il posto di blocco. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli. Feriti sin ospedale, due codici rossi e uno giallo. Sempre nei pressi dello stadio una donna è stata investita con il nipotino da una moto. Il piccolo è rimasto illeso, mentre la donna ha riportato una ferita alla testa"

