Della Ragione: "Nuovo allenatore? De Laurentiis ci ha abituato a colpi di spettacolo..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli:



“Per le scosse abbiamo fatto oltre 120 sopralluoghi nelle abitazioni di cittadini che ce lo chiedevano. L’osservatorio vesuviano ci ha assicurato che si trattasse di un fenomeno bradisismico. Le scuole sono assolutamente in sicurezza, nessun cittadino ha avuto danni di nessun tipo. La situazione è sotto controllo. Lunedì e martedì terremo due convegni nazionali e regionali con la protezione civile per spiegare ancor meglio i bradisismi e per inaugurare il cantiere per una via di fuga.

Un allenatore che vorrei a Napoli nella prossima stagione? Sicuramente Antonio Conte perché serve una persona capace, è un motivatore. De Laurentiis ci ha abituato a questi colpi di spettacolo. Quest’anno è andata male e non è nel suo stile riconoscerlo, ma l’anno scorso a quest’ora ci preparavamo a vincere lo scudetto e gli va riconosciuto quello che ha fatto, come gli va addebitato ciò che è successo quest’anno. Dovrebbe tenere due corsi all’università: uno su come rivoluzionare una squadra contro il parere di tutti e vincere lo scudetto e un altro su come distruggere la squadra”.