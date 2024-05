Nuovo allenatore Napoli, la scelta di De Laurentiis può spiazzare tutti

Calciomercato Napoli - La scelta del presidente Aurelio De Laurentiis per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli può davvero spiazzare tutti in Italia. Continuano a circolare tante voci sui nomi di Conte, Pioli, Gasperini e Italiano, ma occhio al nome a sorpresa: Domenico Tedesco.

Allenatore Napoli: Domenico Tedesco tra i candidati prende quota

Di recente vi abbiamo raccontato la possibile scelta del Napoli sull'attuale ct del Belgio Domenico Tedesco. Ci sono maggiori conferme ora riguardo la possibilità di vedere sulla panchina del Napoli Domentico Tedesco. Il ct del Belgio andrà a giocare i prossimi Europei in Germania e poi potrebbe tornare alla guida di un club. A 38 anni ha già dimostrato di avere nelle corde un calcio moderno e offensivo e la dimostrazione è arrivata nella sua ottima stagione al Lipsia nel 2021-22 quando ha vinto anche una Coppa di Germania.

Di recente a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista Domenico Tedesco sulla possibilità di allenare in Italia e ha detto:

Quanta Italia c’è nel suo modo di allenare?

«Tanta, nella gestione della squadra. Tratto i miei giocatori come trattavano me i miei genitori, e in quello c’è molto di italiano. Tatticamente sono cresciuto nello Stoccarda dove si pratica un calcio dominante, contropressing, verticalizzazioni veloci. Ma ho imparato ovunque, parlando con i calciatori. Hanno tante idee, basta ascoltarli»

Le piacerebbe un giorno allenare qui?

«Ora sono concentratissimo sull’Europeo e non ho davanti il piano della mia carriera, tutto dipende dalle situazioni. Non nascondo però che mi piace il calcio italiano, e che ci sono cresciuto».

De Laurentiis non lascia indizi in questa sua scelta accurata che andrà a fare e ora anche Domenico Tedesco è un forte candidato insieme a Conte, Pioli, Gasperini e Italiano per la panchina del Napoli.