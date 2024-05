Film Scudetto Napoli, Osimhen da brividi: "Forse non ci siamo resi conto, vittoria storica che ricorderò per sempre"

Nel corso del film scudetto della SSC Napoli, "Sarò con te", che ieri ha esordito al cinema Metropolitan con gli invitati del club e la squadra e Spalletti-Baldini ad assistere ed emozionarsi per la prima visione, c'è ampio spazio per Victor Osimhen, uno degli eroi dello scudetto. E che firma il gol-vittoria nell'1-1 di Udine.

Queste alcune sue parole che davvero hanno emozionato il pubblico in sala:

"Lo stadio di Udine al gol era RUMORE, era vivo. Non lo cancellerò mai dai miei ricordi. Qualunque cosa accada nella mia vita, non dimenticherò mai quei momenti. Così come vedere tutti quei bambini, negli stadi e per strada: so per certo che quei bambini lo racconteranno fra tanti anni anche ai loro figli e così via. Abbiamo vinto in un modo storico, in una città dove amano il calcio così tanto, che forse non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto".