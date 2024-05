Ciro Esposito, la madre: "Mio figlio ucciso a Roma per una partita di pallone. Il calcio? Non è mica cambiato"

Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, parla a 10 anni di distanza dalla morte di suo figlio in una intervista ai microfoni di Repubblica:



“Questi 10 anni sono volati, mi sembra che mio figlio ne sia andato ieri. Io ho trascorso questo tempo con l’impegno di far rivivere Ciro nella memoria dei ragazzi. Ho incontrato migliaia di giovani, con oltre 100 incontri nelle scuole. Restano tutti molto toccati da questa vicenda. Tanti studenti, alla fine gli incontri, mi vogliono abbracciare, si commuovono. Con loro è come se avessi adottato tanti altri figli. Ma il calcio invece, non è mica cambiato. Sembra che non interessi a nessuno migliorare le cose, sono arrivata alla conclusione che forse faccia più comodo così”.