22mila abbonati e 47mila spettatori di media, questo il numero degli 'illusi' di questa stagione

"Chi crede che si possano vincere due scudetti consecutivamente è un illuso". Le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la prima del film scudetto del Napoli 'Sarò con te' hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi, in particolare quelli che quest'anno sono sempre stati presenti al fianco della squadra. Infatti, il dato di quest'anno del Napoli è davvero alto nonostante la pessima annata tra le peggiori da quando si è tornati in Serie A: 47.115 mila la media spettatori spettatori e 22.237 mila gli abbonati. In entrambi i casi si tratta di numeri tra i più alti dell'era ADL.