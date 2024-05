Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione (la notizia è ufficiale), ma a 34 anni non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A quanto pare non vuole ancora fermarsi, come si evince dall'annuncio della società giallonera stessa. "Alla fine della sua impressionante carriera con noi, ora cerca una nuova avventura", scrive il BVB sui social.