Noselli: "Pioli al Napoli? Quest’anno era molto più difficile arrivare dopo la vittoria dello scudetto, l’anno prossimo sarà più semplice…"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Noselli, ex calciatore allenato da Pioli al Sassuolo:



“Se vedo Pioli sulla panchina del Napoli dopo questa stagione e con un presidente come De Laurentiis? Dal punto di vista presidenziale è sempre un po’ difficile lavorare con De Laurentiis. Pioli non va mai fuori dalle righe, dovrebbe tener duro, ma credo lo sappia fare. Quest’anno era molto più difficile arrivare a Napoli dopo la vittoria dello scudetto, l’anno prossimo sarà molto più semplice. Potrebbe convenire a Pioli andare a Napoli secondo queste cose.

Che rapporto instaura Pioli con i calciatori? Al di lá di tutto è bravo a gestire i giocatori e trovare empatia con loro. È arrivato al Milan in un momento di difficoltà, poi ci sono stati una serie di eventi. Al Milan si poteva fare molto bene ed è riuscito a fare molto bene tutto. Negli anni ha saputo migliorare e gestire sempre di più campioni affermati, quindi credo non ci siano problemi a fare questo anche a Napoli.

Credo che l’addio di Maldini e Massara abbia inciso nell’esperienza di Pioli al Milan. È ovvio che tenere quei personaggi era importante.

Conte e Pioli sono allenatori importanti. Avere Pioli che gestisce tutto in momenti difficili durante l’anno è importantissimo. Credo che Pioli sia un fattore importante anche per gestire questa situazione”.