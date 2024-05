Allenatore Bayern Monaco, De Zerbi può essere beffato

Il Bayern Monaco nelle ultime ore ha avuto contatti con Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton è uno dei possibili candidati per la sostituzione di Thomas Tuchel che già nelle scorse settimane ha spiegato come lascerà il club bavarese alla fine della stagione. Non è però l'unico candidato alla panchina del Bayern. C'è anche Sebastien Hoeness, nipote di Uli. Il presidente del Bayern Monaco aveva escluso, inizialmente, la possibilità di prendere il tecnico dello Stoccarda poiché suo nipote, ma dopo le ultime settimane - e i risultati del club - la situazione è cambiata. Hoeness è quindi uno dei papabili, proprio con De Zerbi.