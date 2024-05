"Pensammo alla finale", la reazione al sorteggio col Milan in Champions! Spalletti sorride ma si giustifica: la frase

Nel corso del film scudetto della SSC Napoli, "Sarò con te", che ieri ha esordito al cinema Metropolitan con gli invitati del club e la squadra e Spalletti-Baldini ad assistere ed emozionarsi per la prima visione, c'è ampio spazio alla Champions League con la doppia sfida fra Milan e Napoli. Il retroscena, che avevamo raccontato e che è confermato dal film, è la reazione dello spogliatoio: esultano, nella sala video di Castel Volturno, i calciatori azzurri.

Ci sono Giuntoli, Spalletti e tutta la squadra, quando al sorteggio pescano il Milan ai quarti di Champions. Inevitabile l'esultanza fra i calciatori, i sorrisi d'incoraggiamento e la felicità per aver evitato le big europee. Il Napoli in quel momento in campionato era quasi imbattibile e si sentiva forte, si sentivano "non umani" come sottolinea Giuntoli.

Osimhen è fra i primi a crederci, quando con lo staff medico si confida mentre era infortunato e faceva terapie: "Ci saranno tanti ostacoli ma ce la possiamo fare. Non ho mai giocato una finale nella mia vita se non negli under 17".

Partono gli applausi in sala video quando viene pescato il Milan, le telecamere indugiano su Spalletti che rideva. E subito col cameraman si giustifica: "Sorridero per loro (la reazione della squadra, ndr), non per il sorteggio!".

Ma sa di dire una dolce bugia. E Giuntoli rincara la dose: "Lì pensammo davvero di poter arrivare in finale".