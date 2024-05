Incontro con Palladino nei giorni scorsi, arriva la scelta a sorpresa

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato che riguardano la possibile scelta a sorpresa di Raffaele Palladino per la prossima stagione, il giovane allenatore lascerà il Monza ed è pronto per una big. Si è parlato anche di Napoli in questi mesi, ma sembra tutto sfumato.

Calciomercato: Palladino-Benfica, contatti in corso

Arriva l'annuncio di Tmw che para dei contatti tra il Benfica e Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è in scadenza a giugno 2024 e cambierà squadra. Un trasferimento in Portogallo non sarebbe considerato come un salto all'indietro, bensì uno scalino verso un miglioramento per le big d'Europa. Palladino nelle ultime settimane ha avuto altri contatti con Fiorentina e Bologna tra le tante con l'idea che non è ancora maturata. Dunque non è da escludere un possibile cambio di nazione di Palladino.