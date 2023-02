Ziliani: "Revocare gli scudetti Juve dal 2012 al 2020: quattro andrebbero al Napoli"

Ultime notizie. Il giornalista Paolo Ziliani torna a commentare lo scandalo plusvalenze che ha convolto la Juventus e chiede a gran voce la riassegnazione dei nove scudetti vinti dalla Juve dal 2012 al 2020.

"I truffatori di dodici anni di calcio avvelenato stanno per essere puniti, qualche truffato potrebbe ottenere un misero risarcimento (scudetto 19-20, Inter), altri come Napoli e Roma e Milan con poche speranze e c’è già chi deride le vittime e non i carnefici. Invece bisogna dirlo ad alta voce: i 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020 vanno cancellati dall’Albo d’Oro come fecero al Tour de France spazzando via i 7 consecutivi trionfi del baro Armstrong. È diseducativo non farlo. E sarebbe buona cosa riassegnarli: 4 vanno assegnati al Napoli, 3 alla Roma, 1 a Milan e Inter. Troppo comodo barare per 12 anni, vincere 9 titoli (senza dire delle Coppe Italia) e cavarsela con una retrocessione in B e due anni di purgatorio. La refurtiva va restituita. E i ladri cacciati dal tempio".