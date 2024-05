In passato con Pioli al Chievo, Granoche svela: "Il mister ha questa dote speciale"

Calciomercato Napoli- A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pablo Granoche, oggi allenatore, che in passato è stato allenato da Stefano Pioli al Chievo. Il sudamericano ha parlato del tecnico accostato anche al Napoli per la panchina azzurra.

“Pioli l’ho conosciuto come persona e allenatore ed ho un ottimo ricordo di quello che faceva in campo, di come lavorava e di quanto era preparato già a quei tempi. Non mi sorprende quindi la sua carriera, mi sorprende invece come sia stato trattato al Milan.

La gestione del gruppo era una caratteristica di Pioli già al Chievo, ha portato il Milan a giocare un grande calcio e nonostante siamo condizionati dalle ultime uscite, se guardiamo indietro vediamo una squadra che ha sempre giocato un calcio propositivo. Pioli tira fuori il massimo dal singolo.

Cavani e Suarez negli ultimi 20 anni sono stati i più forti uruguaiani, hanno fatto la storia, ma Paolo Montero era il mio idolo perchè era il calciatore che più incarnava l’uruguaiano.

Col Napoli facevano spesso risultato! Diciamo che contro certe squadre, le piccole danno il 120% ed noi eravamo sempre molto motivati. Con quel Chievo se non facevamo quelle prestazioni facevamo fatica perchè la serie A era molto competitiva.

In Uruguay c’è tanto materiale, ci sono tanti giovani, ma Araujo credo sia un ottimo difensore, che possa fare bene anche in Italia”.