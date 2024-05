Atalanta-Juventus, dove vederla: gratis in Tv e streaming

Dove vedere Atalanta-Juventus in Tv e streaming? La partita della Finale Coppa Italia Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming in chiaro per i tifosi sul Canale 5 di Mediaset.

Atalanta-Juventus dove vederla Tv e streaming

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia, si giocherà questa sera, mercoledì 15 maggio, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv e streming? La finale di Coppa Italia tra Atalanta-Juventus sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5. Lo stesso vale per lo streaming di Atalanta-Juventus che sarà visibile in diretta tv ma anche in streaming scaricando l'app di Mediaset Infinity sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.