“Presidente facciamo un selfie?”, questa la richiesta a sorpresa di un tifoso bianconero con tanto di maglia della Juventus al presidente Aurelio De Laurentiis oggi all’uscita dall’assemblea di Lega.

Uno juventino chiede un selfie: la reazione di De Laurentiis

“Ma non con la Juve dai”, replica inizialmente il patron sorpreso per poi concedere subito lo scatto. “Bisogna essere democratici”, scherza ADL che non si scompone sulle domande dei giornalisti sul nuovo allenatore del Napoli. Clicca sul play in basso.