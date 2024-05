Incontro dopo la Finale, Gasperini molto allettato dall'idea di ripartire da Napoli

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini può ripartire da Napoli! Arriva l'annuncio di calciomercato dei colleghi di Tmw che svelano quello che accadrà nelle prossime ore con l'allenatore pronto ad incontrare l'Atalanta dopo la Finale di Coppa Italia e parlare del futuro.

Gasperini-Napoli, incontro dopo la Finale

Gasperini è finito nel mirino del Napoli ma prima avrà la testa solo alla doppia finale di Coppa Italia e Europa League ocn la sua Atalanta con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. Poi ci sarà tempo per pensare al mercato. Perché pare che ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra Gasperini e l'Atalanta per parlare del futuro e valuterà anche l'offerta del Napoli di De Laurentiis che stravede per lui e vuole capire se davvero Gasperini lascerà l'Atalanta al termine di questa stagione.

La famiglia Percassi forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2025 vorrebbe trattenerlo, anche rinnovargli il contratto. Ma Gasperini dal canto suo è molto allettato dall'idea di ripartire da Napoli, di ricostruire il Napoli dopo quest'annata difficile.