Fiorentina, Italiano: "Pronto a dare l'addio alla Fiorentina? Ho un solo pensiero in mente"

Calciomercato Napoli - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha ricevuto a Coverciano il premio "Inside The Sport" nel corso del workshop promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e col patrocinio dell'USSI. Dal palco ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.

"La parte più importante è sempre l'occhiometro, quello misura e individua tutto. Poi abbiamo bisogno di strumenti, soprattutto per chi come noi negli ultimi 2 anni gioca tre partite a settimana: devi vedere se i ragazzi recuperano e hanno energie. Con la Fiorentina abbiamo fatto 120 partite in due anni, qualche strumento per forza di cose va usato".