Alvino: "Lasciate perdere le chiacchiere inutili e stucchevoli sul bel gioco, solo tre tappe per il Paradiso"

"#LecceNapoli Jackpotter e la punizione filosofaleeeeeee. Basta la magia del “maghetto” ed anche la pratica Lecce è archiviata. Rilassatevi e godetevi vittoria e classifica. Lasciate perdere le chiacchiere inutili e stucchevoli sul bel gioco ed altre varie amenità. Gli stessi che stasera storcono la bocca per come si è vinto, per una settimana intera avevano dipinto il Lecce come il Real Madrid, a partita conclusa lo hanno già dimenticato. Prendiamoci con immensa gioia questi tre punti e con altrettanto gaudio avviciniamoci alla fine di questo straordinario viaggio. Tre tappe, solo tre tappe, per tornare a vedere il Paradiso. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! ???".

Questo il tweet del collega Carlo Alvino post Lecce-Napoli 0-1.